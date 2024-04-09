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Сегодня, 19:52

Чанов: «Новый контракт Чалова с ЦСКА — хорошая новость для армейцев»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о новом контракте форварда Федора Чалова с красно-синими.

«За краткосрочным контрактом может стоять и долгосрочный. Главное, что ЦСКА продлил соглашение с Чаловым. Это хорошая новость для армейцев. Разве у нас много хороших нападающих?» — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2024/25.

Чалов находится в системе ЦСКА с 2006 года. За первую команду армейцев нападающий провел 251 матч, забил 85 мячей и отдал 43 результативные передачи.

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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