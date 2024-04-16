Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:09

Чанов: «Потенциальную замену Чалову в ЦСКА видят не только в лице Мусаева»

Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о потенциальной замене Федора Чалова.

«Думаю, потенциальную замену Чалову, который может уехать летом в Европу, в ЦСКА видят не только в лице Мусаева. Полагаю, будет вестись активная селекция на позицию форварда у армейцев», — приводит слова Чанова Legalbet.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Чалов провел 23 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Тамерлан Мусаев
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Тренер Бивола Машьянов рассказал о подготовке к бою с Бетербиевым
В плавании увеличили нормативы для мастера спорта международного класса
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Игнашевич сдал Кубок в угоду РПЛ, а Чалов набивал статистику. Что случилось в матче ЦСКА - «Балтика»
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Михаил Кержаков: «Спартак» — принципиальный соперник для всех, не только для «Зенита»

Агент Барбоза: «Дзюбе нужен новый вызов, поэтому хочет переехать в Китай»