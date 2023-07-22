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Сегодня, 17:39

Чанов поделился мнением о возможной ошибке Акинфеева в эпизоде с первым голом в матче с «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов прокомментировал ситуацию с первым голом в ворота ЦСКА в матче первого утра РПЛ с «Уралом».

Мяч был пропущен после того, как голкипер армейцев Игорь Акинфеев не дотянулся до него после подачи углового.

«В этой ситуации Акинфеев мог бы что-то исправить. Но в целом, я согласен с мнением Игоря Корнеева, который указал на то, что своего голкипера заблокировал Виллиан Роша, которого в свою очередь подтолкнул игрок «Урала». Тем более, что мы, вратари, можем друг друга поддерживать. И мои слова могли бы воспринять, как стремление защитить коллегу по амплуа. А полевые игроки нередко склонны валить все на ошибки вратарей. Поэтому мне приятно, что Корнеев так грамотно разобрался в этой ситуации. Тем более, что я его лично знаю и работал с ним в ЦСКА», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Урала». Во втором туре чемпионата России команда из Екатеринбурга сыграет с «Пари НН» (29 июля), а ЦСКА встретится с «Ахматом» (30 июля).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11010515-chanov-vyskazalsya-o-vozmozhnoj-oshibke-akinfeeva-v-epizode-s-pervym-golom-v-matche-s-uralom.html
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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