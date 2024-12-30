Чанов положительно оценил игру Агкацева в текущем сезоне

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Он очень хороший. В этом году он уже основательно стал первым номером после отъезда Матвея [Сафонова]. Вратарь он хороший, и чем дольше он будет играть, тем больше будет уверенности и мы будем говорить о нем в хороших тонах. Уровень вратаря так оценивали советские тренеры: голкипер должен допускать мало ошибок и в сезоне вытащить не меньше 3 матчей, когда вся команда не играет. Поэтому я и смотрю, сколько очков принесли вратари», — сказал Чанов «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Агкацев провел 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах, пропустив при этом 16 мячей, 12 игр вратарь отыграл на ноль.

Александр Абустин