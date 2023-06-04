Чанов: «ЦСКА выдал максимум, но в «Зените» у футболистов выше класс»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу армейцев над «Ростовом» (4:1) в матче 30-го тура РПЛ.

— «Ростов» столкнулся с рядом проблем на финальном отрезке чемпионата, в том числе с травмами игроков основного состава. Уровень игроков ЦСКА гораздо выше, чем уровень футболистов «Ростова». В первые 30 минут армейцев просто прорвало, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Чанова.

— Что команде необходимо сделать, чтобы в следующем сезоне навязать реальную борьбу «Зениту»?

— Игроки ЦСКА выдали максимум, в «Зените» у футболистов выше класс. Возможности клубов мы с вами не знаем, так что ЦСКА надо усилиться, чтобы навязать борьбу. А так посмотрите, кто в сезоне обыграл «Зенит»?

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54.