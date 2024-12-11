Чанов: «Когда Акинфеев начинал играть в ЦСКА, мы не давали ему полные сезоны»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал об игре голкиперов московского «Локомотива» Ильи Лантратова и Антона Митрюшкина.

«Как я и предполагал, Лантратов становится хорошим вратарем. Пока не без ошибок, но это нормально. Под конец года он допускал ошибки, но сезон для него удачный. Где-то груз ответственности давит, нюансы бывают. Но во всех командах первый номер должен оставаться первым, даже несмотря на ошибки. Вратарь имеет право на это.

Мы не знаем, почему в последнем туре в воротах появился Митрюшкин. Может, у Лантратова были какие-то нюансы даже дома. Когда у нас в ЦСКА Игорь Акинфеев начинал играть, то мы ему не давали полные сезоны, он играл 3-4 матча, и мы его сажали, а потом снова выпускали», — заявил Чанов Legalbet.ru

В текущем сезоне 29-летний Лантратов провел за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, пропустил 26 голов и 6 раз сохранил ворота в неприкосновенности. 28-летний Митрюшкин отыграл за железнодорожников 8 встреч, в которых пропустил 8 мячей и дважды отстоял на ноль.