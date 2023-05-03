Чанов рассказал, кто из ЦСКА будет претендентом на звание лучшего футболиста РПЛ

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что полузащитник армейцев Иван Обляков будет претендовать на звание лучшего футболиста РПЛ.

«На звание лучшего игрока чемпионата России в составе ЦСКА может претендовать Обляков, особенно по последним матчам. Иван ярок только с недавнего времени? Часто концовка чемпионата больше запоминается, поэтому это на его стороне. Сможет ли он конкурировать с Малкомом и Промесом? У них все-таки разные амплуа. Я вижу Облякова как прекрасного разыгрывающего, но он еще и забивает. Это весомый вклад в команду», — приводит слова Чанова Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний Обляков принял участие в 34 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.

ЦСКА в 25 матчах чемпионата России набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре команда примет «Оренбург».