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Сегодня, 13:59

Чанов рассказал, кто из ЦСКА будет претендентом на звание лучшего футболиста РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что полузащитник армейцев Иван Обляков будет претендовать на звание лучшего футболиста РПЛ.

«На звание лучшего игрока чемпионата России в составе ЦСКА может претендовать Обляков, особенно по последним матчам. Иван ярок только с недавнего времени? Часто концовка чемпионата больше запоминается, поэтому это на его стороне. Сможет ли он конкурировать с Малкомом и Промесом? У них все-таки разные амплуа. Я вижу Облякова как прекрасного разыгрывающего, но он еще и забивает. Это весомый вклад в команду», — приводит слова Чанова Legalbet.

В текущем сезоне 24-летний Обляков принял участие в 34 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.

ЦСКА в 25 матчах чемпионата России набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре команда примет «Оренбург».

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Иван Обляков
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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