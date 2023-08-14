Чанов рассказал, почему мало голкиперов становятся главными тренерами

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, почему мало голкиперов становятся главными тренерами в футболе.

«Даже не знаю, почему из вратарей получается так мало главных тренеров. Видимо, это какое-то мнение о вратарях, что у них узкая специализация. Хотя вратарь стоит сзади, подсказывает, профессия такая, что все игроки перед ним как пешки в шахматах. Может быть, вратари сами не хотят становиться главными тренерами. Больше идут по своей специализации, потому что мы больше знаем, как нужно играть вратарю. Может ли это быть из-за того, что вратари эгоистичны, их всегда называют отдельной кастой? Не задумывался об этом, но, может быть, это мнение имеет право на жизнь. Все-таки ворота одни, вратарь — один, в команде только три человека могут претендовать на роль первого. Вратари — одиночки. Вратари меньше подкованы тактически? Не думаю, потому что любая тактика начинается с обороны, всегда задействован вратарь», — приводит слова Чанова Legalbet.

Бывший вратарь Станислав Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год. Последней командой Черчесова был «Ференцварош», 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. 19 июля 2023 года россиянин был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.