Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

Чанов считает, что Агкацев пока не может заменить Сафонова в плане влияния на команду

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов предположил, чего не хватает голкиперу Станиславу Агкацеву, чтобы полноценно заменить Матвея Сафонова в «Краснодаре».

«После ухода Сафонова Агкацев не подвел команду точно. Для него сейчас новый этап, все-таки он никогда не был номером один. Видно, что он в некоторых эпизодах нервничает, где-то высказывает защитникам... Но в целом он достоин первого номера.

Он, конечно, не фигура масштаба Сафонова. Матвей был лидером команды в игровом плане, поведении. Но как вратарь Агкацев картину не портит. Роль первого вратаря и лидерские качества придут с опытом, должен прибавить ментально», — сказал Чанов Legalbet.

Минувшим летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

Агкацев в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 17 матчей, пропустил 10 голов и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
ФК Краснодар
Станислав Агкацев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Сегодня
Вчера
Неделя