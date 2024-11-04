Чанов считает, что Агкацев пока не может заменить Сафонова в плане влияния на команду

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов предположил, чего не хватает голкиперу Станиславу Агкацеву, чтобы полноценно заменить Матвея Сафонова в «Краснодаре».

«После ухода Сафонова Агкацев не подвел команду точно. Для него сейчас новый этап, все-таки он никогда не был номером один. Видно, что он в некоторых эпизодах нервничает, где-то высказывает защитникам... Но в целом он достоин первого номера.

Он, конечно, не фигура масштаба Сафонова. Матвей был лидером команды в игровом плане, поведении. Но как вратарь Агкацев картину не портит. Роль первого вратаря и лидерские качества придут с опытом, должен прибавить ментально», — сказал Чанов Legalbet.

Минувшим летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

Агкацев в нынешнем сезоне провел за «Краснодар» 17 матчей, пропустил 10 голов и 11 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.