Чанов считает, что Акинфеев стабильнее всех вратарей провел этот сезон

Сегодня, 13:05
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, кого считает лучшим вратарем сезона.
«Наиболее стабильно этот сезон из вратарей РПЛ провел Акинфеев. Остальным кандидатам нужны стабильность и надежность. У Сафонова в нынешнем сезоне были проблемы и провалы. Вратарь должен быть надежным», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.
В текущем сезоне Игорь Акинфеев провел 28 матчей в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль. 37-летний голкипер 5 раз признавался лучшим вратарем России по версии РФС.