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30 марта, 08:17

Чанов: «Не думаю, что игра с «Сочи» будет легкой для ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Сочи».

«Очень важно будет, какой план на игру выберет Федотов. Исходя из этого и можно будет понять, чего ждать от матча. Не думаю, что игра будет легкой для ЦСКА. Это показал поединок с «Локомотивом». На мой взгляд, москвичи недооценили соперника, поэтому и потеряли очки. «Сочи» очки крайне необходимы, они сражаются за выживание, и будут отдавать все силы, чтобы сохранить прописку в РПЛ. ЦСКА тоже победы необходимы, ведь команда идет в зоне лидеров.

Но, как говорится, раненый зверь вдвойне опасен, поэтому «Сочи» будет биться изо всех сил. В команду пришли новый тренер и новые игроки, у них было время, чтобы разобраться с тактикой. Сейчас для «Сочи» будет самой главной целью сохранить прописку в РПЛ, и они будут за это бороться", — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА и «Сочи» пройдет сегодня и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-raneny-j-zver-opasen-vdvojne-sochi-budet-bit-sya-izo-vseh-sil/
Вячеслав Чанов
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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