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Сегодня, 12:30

Чанов считает, что Латышонок гораздо сильнее Адамова

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о голкиперах «Зенита» Евгении Латышонке и Денисе Адамове.

«Латышонок гораздо сильнее Адамова как вратарь. Игры это мнение подтверждают. Латышонок — вообще один из лучших голкиперов страны, если бы не эта беда с травмой.

У Адамова видны неуверенные действия, некая суета. Суета заметна, особенно для тех, кто этим занимается. Это касается выбора позиции, у него небольшие запаздывания. Думаю, травма Латышонка не повлияет на чемпионскую гонку. К тому же близится пауза, и там уже все вратари встанут в строй», — заявил Чанов Legalbet.

Латышонок получил повреждение мышц бедра в матче 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1).

В этом сезоне 26-летний Латышонок сыграл за «Зенит» в 15 матчах во всех турнирах. Он пропустил 7 голов и провел 10 матчей на ноль. 26-летний Адамов принял участие в 9 играх за сине-бело-голубых в текущем сезоне. Он пропустил 4 мяча и 5 раз сыграл на ноль.

Источник: Legalbet.ru
Вячеслав Чанов
Денис Адамов
ФК Зенит
Евгений Латышонок

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