Чанов считает, что Нигматуллин заслуживает место в сборной России

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре голкипера «Пари НН» Артура Нигматуллина в матче 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Артур отстоял «на ноль», а в его ворота было назначено два пенальти. Первый удар Нигматуллин отбил, а во втором сказалась психология, мандраж Нобоа перед вратарем, который ранее парировал удар. Нигматуллин заслужил звание лучшего игрока матча. Я согласен с тем, что Артур заслужил шанс в сборной России, но решает руководство. Вполне возможно, что в сборной России его рассматривают», — приводит слова Чанова Metaratings.

«Пари НН» после 13 туров занимает 7-е место в чемпионате РПЛ с 20 очками.

32-летний Нигматуллин провел 13 матчей в сезоне-2023/24, сделал 1 голевую передачу.