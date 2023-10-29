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Сегодня, 18:04

Чанов считает, что Нигматуллин заслуживает место в сборной России

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре голкипера «Пари НН» Артура Нигматуллина в матче 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Артур отстоял «на ноль», а в его ворота было назначено два пенальти. Первый удар Нигматуллин отбил, а во втором сказалась психология, мандраж Нобоа перед вратарем, который ранее парировал удар. Нигматуллин заслужил звание лучшего игрока матча. Я согласен с тем, что Артур заслужил шанс в сборной России, но решает руководство. Вполне возможно, что в сборной России его рассматривают», — приводит слова Чанова Metaratings.

«Пари НН» после 13 туров занимает 7-е место в чемпионате РПЛ с 20 очками.
32-летний Нигматуллин провел 13 матчей в сезоне-2023/24, сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-nigmatullin-ne-malchik-na-pobegushkakh-a-master-svoego-dela-artur-zasluzhivaet-shansa-v-sbornoi-rossii-300109/
Артур Нигматуллин
Вячеслав Чанов
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