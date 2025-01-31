Чанов считает, что переход Помазуна из ЦСКА в «Спартак» нельзя назвать прямым

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в «Спартак».

«Нормально отношусь к этому. По большому счету, Илья переходит в стан красно-белых не из армейского клуба, а из «Урала». Считаю, что здесь такого ничего нет.

Давайте вспомним, что там играет еще один воспитанник ЦСКА Никита Чернов. Но Чернов же перешел в «Спартак» не напрямую из ЦСКА, а из «Крыльев Советов». Здесь примерно такая же ситуация», — заявил Чанов «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Помазун не провел ни одного матча за ЦСКА. Контракт вратаря с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Осенью 2024 года игрока отстранили от работы с основным составом команды, он не попал в списки футболистов для поездки на зимние сборы.