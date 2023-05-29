Чанов считает, что Сафонов мог бы играть за «ПСЖ»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов предположил, почему голкиперами из России не интересуются ведущие европейские клубы.

«В основном руководители смотрят на своих воспитанников или ведущих вратарей в топ-5 лигах. Почему наши вратари не ведущие? Наши точно не хуже европейских и могли бы конкурировать. Пока на них не обращают внимание. Матвей Сафонов из «Краснодара» спокойно мог играть за французский «ПСЖ». Наша вратарская школа, как была сильной, так и остается. В любом чемпионате голкиперы могут заиграть. Сложнее всего было бы в Англии — там силовой футбол и много игры на выходах. Но наши вратари не слабее всех остальных», — цитирует Чанова Legalbet.

24-летний Матвей Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ в составе «быков», пропустил 41 мяч и 7 игр отстоял на ноль.