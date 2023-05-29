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Сегодня, 17:17

Чанов считает, что Сафонов мог бы играть за «ПСЖ»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов предположил, почему голкиперами из России не интересуются ведущие европейские клубы.

«В основном руководители смотрят на своих воспитанников или ведущих вратарей в топ-5 лигах. Почему наши вратари не ведущие? Наши точно не хуже европейских и могли бы конкурировать. Пока на них не обращают внимание. Матвей Сафонов из «Краснодара» спокойно мог играть за французский «ПСЖ». Наша вратарская школа, как была сильной, так и остается. В любом чемпионате голкиперы могут заиграть. Сложнее всего было бы в Англии — там силовой футбол и много игры на выходах. Но наши вратари не слабее всех остальных», — цитирует Чанова Legalbet.

24-летний Матвей Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ в составе «быков», пропустил 41 мяч и 7 игр отстоял на ноль.

Источник: https://legalbet.ru/news/15414501/
Вячеслав Чанов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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