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Сегодня, 16:41

Чанов считает, что у ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы армейцев завоевать чемпионский титул в этом сезоне.

«Мы каждый год надеемся, что ЦСКА снова станет чемпионом. Сначала дают надежду, но потом чего-то не хватает. Надежда умирает последней. Мы не знаем через сколько лет ЦСКА станет чемпионом, главное, чтобы была задача и появились игроки.

Не перестает ли ЦСКА быть топ-клубом? Что бы мы ни говорили, но в ЦСКА есть и передается тот дух. ЦСКА всегда будет стремиться к верху. У ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»? Конечно, есть! У всех команд, кто побывал в верхах, то у них он продолжает жить внутри команд. Это не умирает, а передается», — цитирует Чанова Legalbet.

ЦСКА занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-zayavil-chto-u-tcska-est-analog-spartakovskogo/

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Основные источники исследования

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РБ Лейпциг
Бавария

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27%

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15%

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Вячеслав Чанов
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