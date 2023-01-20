Чанов считает, что у ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы армейцев завоевать чемпионский титул в этом сезоне.
«Мы каждый год надеемся, что ЦСКА снова станет чемпионом. Сначала дают надежду, но потом чего-то не хватает. Надежда умирает последней. Мы не знаем через сколько лет ЦСКА станет чемпионом, главное, чтобы была задача и появились игроки.
Не перестает ли ЦСКА быть топ-клубом? Что бы мы ни говорили, но в ЦСКА есть и передается тот дух. ЦСКА всегда будет стремиться к верху. У ЦСКА есть аналог «спартаковского духа»? Конечно, есть! У всех команд, кто побывал в верхах, то у них он продолжает жить внутри команд. Это не умирает, а передается», — цитирует Чанова Legalbet.
ЦСКА занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 туров.
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Основные источники исследования