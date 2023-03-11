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Чанов считает невежливым высказывание Дасаева по поводу включения Акинфеева в топ-50 лучших вратарей мира

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на высказывание Рината Дасаева по поводу включения российского голкипера Игоря Акинфеева в топ-50 лучших вратарей мира по мнению Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Ранее Дасаев заявил, что ему не понятно, по каким критерием Акинфеев вошел в этот список.

«Высказывание Рината Дасаева достаточно невежливое. Я не знаю, чем объяснить — это его высказывание, пусть он делает это сам. Я поздравляю и Рината Дасаева, и Игоря Акинфеева с этим большим достижением. Если взять количество матчей у Игоря — это уже вызывает уважение. Я горд и счастлив за своего ученика и за то, что он попал в галерею вратарского искусства. Это правильно и справедливо», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

Дасаев оказался на 37-й строчке рейтинга, Акинфеев стал 47-м. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-nazval-nevezhlivym-vyskazyvanie-dasaeva-po-povodu-vklyucheniya-akinfeeva-v-top-50-luchshikh-vratarei-mira-234695/
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Ринат Дасаев
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