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Сегодня, 19:12

Чанов считает сомнительным решение Карасева удалить Рошу в матче со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об удалении защитника армейцев Виллиана Роши в матче со «Спартаком» (1:2).

«Я не думаю, что «Спартак» играл лучше ЦСКА. Просто так сложилось. Все-таки сомнительные решения арбитра по удалению Роши. Сейчас пытались объяснить ребята на телевидении, но так я и не понял. Человек не говорит по-русски, он подошел к арбитру и говорит, вот, мне так показали. Из-за этого его убрали», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал две красные карточки — нападающему «Спартака» Александру Соболеву и Роше.

После этого матча ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10887254-chanov-nazval-somnitelnym-reshenie-karaseva-udalit-roshu-v-matche-so-spartakom.html
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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