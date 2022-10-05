Чанов: «Все что было сделано для развития вратарского искусства в России, удалось»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о конкуренции отечественных голкиперов в чемпионате России по футболу.

«Она в принципе и была, просто никто из вас из журналистов на это не обращал внимания. Почему? Потому что всё, что было сделано для развития вратарского искусства в нашей стране, оно удалось. Если вернуться назад, сколько было иностранных вратарей? Теперь на воротах стоят только российские голкиперы. Акинфеев всех затмил? Почему вы так считаете? Есть такое слово — конкуренция. Это значит, что вы должны доказывать, что вы сильнее. У нас был Лев Иванович Яшин... Это значит, что все остальные умерли? Нет конечно», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

По словам Чанова, такие результаты пошли из-за того, что в России был поднят уровень вратарей.

«Просто сейчас мы не то чтобы по линейке работаем. Но идет работа по центральным точкам во вратарской линии. Мы вырабатываем определённую линию. Вот вам результат», — добавил Чанов.