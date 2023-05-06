КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:21

Чанов выделил прогресс Лантратова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отметил прогресс вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в сезоне-2022/23.

«Я бы не сказал, чтобы были какие-то открытия. Пока что вратари только подтверждают свой уровень. Единственного, кого можно добавить сюда, это Лантратова. Он, играя в «Локомотиве», который все-таки выше классом, чем «Химки», показал себя на хорошем уровне. Если так будет продолжать, то будет шагать дальше», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

27-летний Лантратов начинал текущий сезон в «Химках», в зимнее трансферное окно голкипер перешел в «Локомотив». Во второй части сезона-2022/23 Лантратов сыграл за железнодорожников 10 матчей, в которых пропустил 13 голов и оставил свои ворота в неприкосновенности два раза.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005113333_chanov_vyidelil_progress_lantratova
Вячеслав Чанов
Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Минимальный возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин заявил, что судейство от диалога Карпина с Каманцевым лучше не станет

В «Сочи» рассказали о процессе получения гражданства РФ Нобоа