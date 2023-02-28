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Сегодня, 18:37

Чанов заявил, что Лантратов прекрасно отработал в моменте с пенальти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру вратаря железнодорожников Ильи Лантратова в четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2).

«В принципе, выручал. В пенальти отработал прекрасно. Можно сказать, были небольшие придирки, а так все сделано правильно. У «Локомотива» сейчас три вратаря — Гильерме, Худяков и Лантратов. У Гильерме и Худякова — возраст. А возраст Лантратова — то, что нужно, и не только для вратаря. Он сейчас в самом соку. Я надеюсь, что он действительно станет первым номером «железнодорожников». Конечно, притираться к новой команде и новой системе игры всегда сложно, и на это требуется время. Пару раз он сорвался раньше времени, но это естественно. У каждого вратаря, прежде всего, должна быть психологическая уверенность. Кто преодолевает это, тот достигает больших вершин в карьере. Поэтому при работе с вратарем на первый план выходит психология. Уверенность появится, если он будет уверен в том, что он номер один. Поэтому эти кубковые матчи как раз вовремя, они показали плюсы и минусы. Да и в этом году такая кубковая система, что даже поражение пока не о чем не говорит. Насчет попадания Лантратова в сборную — пусть он сначала закрепится в составе, а потом уже будем говорить о сборной», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

27-летний голкипер пополнил состав «Локомотива» в зимнее межсезонье, перейдя из «Химок». В нынешнем сезоне Лантратов провел 16 матчей, в которых пропустил 30 голов и в трех матчах сохранил ворота в неприкосновенности.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-pust-lantratov-snachala-zakrepitsya-v-sostave-lokomotiva-a-potom-budem-govorit-o-sbornoi-rossii-231621/
Вячеслав Чанов
Илья Лантратов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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