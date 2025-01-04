Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:56

Чанов заявил, что ждал большего от Гуарирапы в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что ждал большего от форварда армейцев Сауля Гуарирапы.

«От кого из состава ЦСКА ждал большего в первой части чемпионата? Конечно, желательно, чтобы линия атаки армейцев побольше забивала. Моменты создаются, но все равно многие не реализуются. В большей степени это, конечно, касается Сауля Гуарирапы, потому что Мусаев все-таки стабильно забивает. А от Гуарирапы мы все ждем не дождемся голов, но он все никак не забивает. Поэтому скажу, что ждал большего от него. Понятно, что игрок приехал в новую команду, в новые условия, нужно какое-то время притереться. Но времени уже прошло прилично. Можно было бы и найти себя», — цитирует Чанова Legalbet.

ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» в сентябре прошлого года. 22-летний венесуэлец провел 15 матчей за красно-синих, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
Читайте также
Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить ракетами ATACMS по Белгородской области
Дрозденко сообщил об уничтожении рекордного количества БПЛА в Ленобласти
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил первый гол в 2025 году
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Сегодня
Вчера
Неделя