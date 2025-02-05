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Чанов: «Желание ЦСКА стать чемпионом нужно подкрепить возможностями»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о шансах армейцев на чемпионство.

«Реально ли чемпионство ЦСКА в этом сезоне? Если не стремиться к самому высокому, то можно просто остановиться. Это касается как людей, так и футбольных клубов. Особенно тех достойных и именитых клубов, которые есть у нас в стране. ЦСКА в их число, разумеется, входит. Поэтому желание стать чемпионом нужно подкрепить возможностями. Под возможностями я имею ввиду, что в этот зимний период команде нужно усилиться, найти болевые точки в составе, которые необходимо укрепить. И тогда было бы все нормально», — приводит Legalbet слова Чанова.

ЦСКА набрал 31 очко в первой части чемпионата России и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на восемь очков.

Источник: legalbet.ru
Вячеслав Чанов
ФК ЦСКА (Москва)
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