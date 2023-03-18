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Сегодня, 19:33

Чаще «Сочи» в последние 10 лет крупно проигрывали только три клуба

Кирилл Бурдаков
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«Факел» на своем поле в матче 20-го тура разгромил «Сочи» со счетом 3:0 и одержал третью в истории крупную победу в высшем дивизионе. В 1997 году воронежцы победили «КАМАЗ» (4:0), а в 2001-м — «Ростсельмаш» (4:1).

Для «Сочи» неудача на Центральном стадионе профсоюзов стала уже шестой в нынешнем чемпионате. Ранее черноморцы был разгромлены «Оренбургом» (1:4 и 0:4), ЦСКА (0:3), «Спартаком» (0:3) и «Зенитом» (0:7).

В XXI веке чаще сочинцев крупно уступали «Томь» (в двух сезонах), «Черноморец», «Алания», «Кубань», «Волга» и «Тамбов». Антирекорд чемпионата — 13 разгромов — принадлежит «Тюмени» — 2008.

Все команды, которые терпели больше пяти разгромов в одном чемпионате России в XXI веке

Сезон

Команда

Тренеры

Матчи

Разгромы

Место

2016/17

Томь

Валерий Петраков

30

9

16-е

2011/12

Томь

Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня

44

8

15-е

2013/14

Волга

Юрий Калитвинцев, Андрей Талалаев

30

8

15-е

2020/21

Тамбов

Сергей Первушин

30

8

16-е

2001

Черноморец

Анатолий Байдачный, Виктор Зернов, Сергей Андреев, Хазрет Дышеков

30

7

16-е

2004

Алания

Роллан Кубрис, Юрий Секинаев

30

7

14-е

2009

Кубань

Сергей Овчинников, Погос Галстян

30

7

15-е

2001

Алания

Александр Аверьянов, Александр Яновский

30

6

11-е

2002

Ростсельмаш

Анатолий Байдачный, Сергей Балахнин

30

6

11-е

2005

Терек

Ваит Талгаев, Александр Тарханов

30

6

16-е

2009

Химки

Константин Сарсания, Игорь Чугайнов

30

6

16-е

2013/14

Урал

Павел Гусев, Олег Василенко, Александр Тарханов

30

6

11-е

2014/15

Арсенал

Дмитрий Аленичев

30

6

16-е

2016/17

Арсенал

Сергей Павлов, Сергей Кирьяков

30

6

14-е

2018/19

Енисей

Дмитрий Аленичев

30

6

16-е

2021/22

Арсенал

Дмитрий Парфенов, Миодраг Божович

30

6

16-е

2022/23

Сочи

Вадим Гаранин, Александр Точилин, Курбан Бердыев

20

6

?

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
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