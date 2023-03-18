Чаще «Сочи» в последние 10 лет крупно проигрывали только три клуба

Сегодня, 19:33
«Факел» на своем поле в матче 20-го тура разгромил «Сочи» со счетом 3:0 и одержал третью в истории крупную победу в высшем дивизионе. В 1997 году воронежцы победили «КАМАЗ» (4:0), а в 2001-м — «Ростсельмаш» (4:1).
Для «Сочи» неудача на Центральном стадионе профсоюзов стала уже шестой в нынешнем чемпионате. Ранее черноморцы был разгромлены «Оренбургом» (1:4 и 0:4), ЦСКА (0:3), «Спартаком» (0:3) и «Зенитом» (0:7).
В XXI веке чаще сочинцев крупно уступали «Томь» (в двух сезонах), «Черноморец», «Алания», «Кубань», «Волга» и «Тамбов». Антирекорд чемпионата — 13 разгромов — принадлежит «Тюмени» — 2008.
Все команды, которые терпели больше пяти разгромов в одном чемпионате России в XXI веке
|
Сезон
|
Команда
|
Тренеры
|
Матчи
|
Разгромы
|
Место
|
2016/17
|
Томь
|
Валерий Петраков
|
30
|
9
|
16-е
|
2011/12
|
Томь
|
Валерий Непомнящий, Василий Баскаков, Сергей Передня
|
44
|
8
|
15-е
|
2013/14
|
Волга
|
Юрий Калитвинцев, Андрей Талалаев
|
30
|
8
|
15-е
|
2020/21
|
Тамбов
|
Сергей Первушин
|
30
|
8
|
16-е
|
2001
|
Черноморец
|
Анатолий Байдачный, Виктор Зернов, Сергей Андреев, Хазрет Дышеков
|
30
|
7
|
16-е
|
2004
|
Алания
|
Роллан Кубрис, Юрий Секинаев
|
30
|
7
|
14-е
|
2009
|
Кубань
|
Сергей Овчинников, Погос Галстян
|
30
|
7
|
15-е
|
2001
|
Алания
|
Александр Аверьянов, Александр Яновский
|
30
|
6
|
11-е
|
2002
|
Ростсельмаш
|
Анатолий Байдачный, Сергей Балахнин
|
30
|
6
|
11-е
|
2005
|
Терек
|
Ваит Талгаев, Александр Тарханов
|
30
|
6
|
16-е
|
2009
|
Химки
|
Константин Сарсания, Игорь Чугайнов
|
30
|
6
|
16-е
|
2013/14
|
Урал
|
Павел Гусев, Олег Василенко, Александр Тарханов
|
30
|
6
|
11-е
|
2014/15
|
Арсенал
|
Дмитрий Аленичев
|
30
|
6
|
16-е
|
2016/17
|
Арсенал
|
Сергей Павлов, Сергей Кирьяков
|
30
|
6
|
14-е
|
2018/19
|
Енисей
|
Дмитрий Аленичев
|
30
|
6
|
16-е
|
2021/22
|
Арсенал
|
Дмитрий Парфенов, Миодраг Божович
|
30
|
6
|
16-е
|
2022/23
|
Сочи
|
Вадим Гаранин, Александр Точилин, Курбан Бердыев
|
20
|
6
|
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