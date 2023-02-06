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Сегодня, 13:30

Часть футболистов «Рубина» не смогли улететь из Турции из-за плохой погоды

Виталий Косик
Корреспондент
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Некоторые футболисты казанского «Рубина» не смогли вылететь из Турции из-за отмененного по причине плохой погоды рейса, сообщает пресс-служба казанской команды.

«Вчерашний рейс Анталья — Стамбул, Стамбул — Казань перенесли на сегодняшний день, так как вчера в Стамбуле была плохая погода, аэропорт не мог принимать самолеты. Те, кто полетел рейсом Анталья — Москва без пересадки в Стамбуле, улететь вчера смогли», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

«Рубин» завершил второй сбор в турецком Белеке, он проходил с 25 января по 5 февраля.

Казанская команда занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей

Источник: https://tass.ru/sport/16971685
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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