Часть футболистов «Рубина» не смогли улететь из Турции из-за плохой погоды

Некоторые футболисты казанского «Рубина» не смогли вылететь из Турции из-за отмененного по причине плохой погоды рейса, сообщает пресс-служба казанской команды.

«Вчерашний рейс Анталья — Стамбул, Стамбул — Казань перенесли на сегодняшний день, так как вчера в Стамбуле была плохая погода, аэропорт не мог принимать самолеты. Те, кто полетел рейсом Анталья — Москва без пересадки в Стамбуле, улететь вчера смогли», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

«Рубин» завершил второй сбор в турецком Белеке, он проходил с 25 января по 5 февраля.

Казанская команда занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей