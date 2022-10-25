Часть игроков «Сочи» недовольна тренером команды Гараниным

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По информации «СЭ», часть футболистов «Сочи» недовольна работой старшего тренера команды Вадима Гаранина.
Сочинцы потерпели 3 поражения подряд. Всего в последних 10 встречах во всех турнирах у команды 7 поражений, 2 победы и 1 ничья.
51-летний Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» в июне нынешнего года после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
«Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 14 матчах, в Кубке страны команда идет на последней, четвертой, строчке в группе D, не набрав ни одного очка в 4 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования