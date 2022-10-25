Часть игроков «Сочи» недовольна тренером команды Гараниным

По информации «СЭ», часть футболистов «Сочи» недовольна работой старшего тренера команды Вадима Гаранина.

Сочинцы потерпели 3 поражения подряд. Всего в последних 10 встречах во всех турнирах у команды 7 поражений, 2 победы и 1 ничья.

51-летний Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» в июне нынешнего года после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

«Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 14 матчах, в Кубке страны команда идет на последней, четвертой, строчке в группе D, не набрав ни одного очка в 4 играх.