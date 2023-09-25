Чавес оценил новичка «Динамо» Бителло

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес высказался об игре новичка бело-голубых Бителло.

Оба игрока перешли в «Динамо» в летнее трансферное окно.

«Он очень креативный атакующий игрок, но ему также необходимо время, чтобы привыкнуть к новому футболу, к новой обстановке, так как он только пришел в команду. Нам нужно всем еще сыграться. Думаю, мы сможем быть скоро еще более эффективными», — цитирует Чавеса Metaratings.

«Динамо» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 9 матчей. В последнем туре команда Марцела Лички в гостях уступила «Спартаку» (0:1).