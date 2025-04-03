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3 апреля, 14:35

Чавес: «В России футбол более интенсивный и физический, чем в Мексике»

Камила Абдурахманова
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Луис Чавес, полузащитник московского «Динамо», отметил, что российский чемпионат более интенсивный и силовой по сравнению с чемпионатом в Латинской Америке.

«Если сравнивать футбол в Мексике и в России, то различия есть, и большие. Здесь футбол более интенсивный и физический, можно сказать, силовой. В Латинской Америке уровень очень высок. Там футбол более техничный», — сказал Чавес РИА Новости.

Чавес выиграл Лигу наций КОНКАКАФ в составе сборной Мексики. В августе 2023 года полузащитник перешел в московское «Динамо» из «Пачука». В сезоне-2024/25 Чавес сыграл за новую команду 21 матч, забив три гола и сделав две голевые передачи.

Источник: РИА Новости
Луис Чавес
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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