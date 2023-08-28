Чавес: «Я — лучший трансфер в РПЛ? Буду доказывать своей работой»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал «СЭ», как относится к мнению о том, что его трансфер стал лучшим в РПЛ.

«Некоторые считают, что я — лучший трансфер в РПЛ? Не думаю, что лучший. Мне приятно, что так говорят люди. Я стараюсь, буду доказывать это своей работой, своей игрой. Очень приятно это слышать», — сказал Чавес «СЭ».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.