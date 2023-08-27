Чавес приехал в ГУМ на подписание контракта с «Динамо»

Полузащитник Луис Чавес приехал в ГУМ на Красной площади на подписание контракта с клубом.

В четверг, 24 августа, 27-летний мексиканец прибыл в Москву. 25 августа агент полузащитника рассказал «СЭ», что полузащитник прошел медосмотр для завершения перехода в «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Динамо» договорилось о трансфере Чавеса за 6,5 миллиона евро, а соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.