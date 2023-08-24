Чавес признался, что ему понравились последние матчи «Динамо»

Мексиканский полузащитник Луис Чавес сообщил, что посмотрел несколько матчей «Динамо».

«Честно говоря, не очень много знал. Что касается клуба — когда узнал, что приеду, то посмотрел несколько игр. До этого не было особой информации. Впечатление от «Динамо»? Очень понравились последние игры. В них был положительный результат. Нравится манера игры, которую ставит Личка. Очень рад, что приехал и буду играть в этой команде», — добавил Чавес.

Ранее 27-летний футболист сообщил, что будет играть в «Динамо» под 24-м номером.