Чавес пропустит матч против «Спартака» из-за повреждения

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Луис Чавес пропустит матч 9-го тура РПЛ против «Спартака».

Футболист получил повреждение 8 сентября в товарищеском матче за сборную Мексики против Новой Зеландии (3:0).

Агент футболиста Клаудио Курти в комментарии «СЭ» также ответил на вопрос о травме футболиста.

«В ближайшие дни будет дополнительное обследование. Позже станет понятно, сколько времени понадобится Чавесу, чтобы вернуться на поле», — сказал Курти «СЭ».

Матч 9-го тура между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в воскресенье, 22 сентября на «Лукойл Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.