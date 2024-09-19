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Сегодня, 17:34

Чавес пропустит матч против «Спартака» из-за повреждения

Микеле Антонов
Корреспондент
Луис Чавес.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Луис Чавес пропустит матч 9-го тура РПЛ против «Спартака».

Футболист получил повреждение 8 сентября в товарищеском матче за сборную Мексики против Новой Зеландии (3:0).

Агент футболиста Клаудио Курти в комментарии «СЭ» также ответил на вопрос о травме футболиста.

«В ближайшие дни будет дополнительное обследование. Позже станет понятно, сколько времени понадобится Чавесу, чтобы вернуться на поле», — сказал Курти «СЭ».

Матч 9-го тура между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в воскресенье, 22 сентября на «Лукойл Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

Луис Чавес
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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