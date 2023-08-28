Чавес рассказал, о чем общался с Месси перед переходом в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал «СЭ» о встрече с Лионелем Месси перед вылетом в Москву.

— Перед вылетом в Москву вы встречались с Месси. О чем разговаривали? Может быть, Лионель что-то пожелал?

— Нет, о России не говорили. У нас есть общий друг, который играл в Мексике, а сейчас играет в Америке. Просто обменялись мнениями. Немного пообщались о жизни в Америке. Я сказал, что собираюсь в Россию, но чего-то такого подробного не было.

27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.