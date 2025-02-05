Сегодня, 12:25
Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал рождение сына и ситуацию с Бителло.
— Счастлив, что появился сын. Большое событие в моей жизни. Не хотелось его оставлять. Но это жизнь футболиста. Моя работа. Должен был его оставить. Назвал его Андре. Сразу знали, что будет сын. Выбрали имя заранее.
— Как готовились индивидуально?
— Приехал позже на сборы, потому что нужно было подготовить документы для сына. Дали несколько дополнительных дней. Тренировался индивидуально. Сделал все дела и потом уже приехал.
— Общаетесь с Бителло? Как отреагировали на то, что он не приехал вовремя на сборы «Динамо». Задавали вопросы, хочет ли он остаться в клубе?
— На эту тему много не общались. Не очень хорошо, что он приехал поздно. Но это его история. Не хотел бы об этом сейчас говорить.
— Как смотрите на то, что живете далеко от сына?
— Всегда, когда открыто трансферное окно, у игрока существует возможность теоретическая поменять клуб. На данный момент я счастлив здесь, меня все устраивает. Но у каждого игрока есть возможность рассмотреть предложения, которые поступают.
— В какой форме находитесь?
— Позже приехал, немного сложновато было влиться. Тренировался первое время индивидуально. Сейчас уже готов. Было несколько выходных. Сейчас влился. Надеюсь, что в ближайших матчах будет возможность получить какие-то минуты на поле.
В этом сезоне на счету 29-летнего мексиканца 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.