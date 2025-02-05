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Сегодня, 12:25

Чавес — о Бителло: «Не очень хорошо, что он приехал поздно. Но это его история»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес прокомментировал рождение сына и ситуацию с Бителло.

— Счастлив, что появился сын. Большое событие в моей жизни. Не хотелось его оставлять. Но это жизнь футболиста. Моя работа. Должен был его оставить. Назвал его Андре. Сразу знали, что будет сын. Выбрали имя заранее.

— Как готовились индивидуально?

— Приехал позже на сборы, потому что нужно было подготовить документы для сына. Дали несколько дополнительных дней. Тренировался индивидуально. Сделал все дела и потом уже приехал.

— Общаетесь с Бителло? Как отреагировали на то, что он не приехал вовремя на сборы «Динамо». Задавали вопросы, хочет ли он остаться в клубе?

— На эту тему много не общались. Не очень хорошо, что он приехал поздно. Но это его история. Не хотел бы об этом сейчас говорить.

— Как смотрите на то, что живете далеко от сына?

— Всегда, когда открыто трансферное окно, у игрока существует возможность теоретическая поменять клуб. На данный момент я счастлив здесь, меня все устраивает. Но у каждого игрока есть возможность рассмотреть предложения, которые поступают.

— В какой форме находитесь?

— Позже приехал, немного сложновато было влиться. Тренировался первое время индивидуально. Сейчас уже готов. Было несколько выходных. Сейчас влился. Надеюсь, что в ближайших матчах будет возможность получить какие-то минуты на поле.

В этом сезоне на счету 29-летнего мексиканца 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Луис Чавес
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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