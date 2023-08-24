Чавес рассказал, под каким номером будет играть в «Динамо»

Мексиканский полузащитник Луис Чавес рассказал журналистам, под каким номером будет выступать в «Динамо».

— Какой номер выбрал?

— Я выбрал 24 номер.

— Будете ли изучать русский язык?

— Сначала нужно выучить английский, чтобы общаться. Потом уже буду учить русский, чтобы разговаривать с одноклубниками.

Ранее в пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ», что 27-летний футболист пройдет медосмотр для завершения перехода в пятницу.