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Сегодня, 10:42

Чавес считает, что «Динамо» не помешает сделать несколько трансферов

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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос о шансах московской команды в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Мы все думаем о том, чтобы бороться за чемпионство, как это было в прошлом сезоне. Когда я только приехал, все происходило по схожему сценарию. Мы так же играли против «Спартака», так же проигрывали, а потом поднялись и были в одной игре от победы в чемпионате.

Только «Динамо» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне? Я думаю, да. Мы все верим в себя. У нас хорошая команда, но было бы неплохо сделать несколько приобретений. Понятно, за это отвечает руководство. Нужно посмотреть, планируют ли они усилить команду», — цитирует Чавеса Metaratings.

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. На счету мексиканца 33 матча во всех турнирах, 4 гола и 2 результативные передачи.

«Динамо» после 2 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 6 очками, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям. В 3-v туре «Динамо» на выезде сыграет с «Акроном». Матч состоится 3 августа и начнtтся в 15:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Луис Чавес
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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