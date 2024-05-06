Чавес назвал причину неудачной игры против «Спартака» в текущем сезоне

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в разговоре с «СЭ» высказался о неудачных матчах со «Спартаком» в текущем сезоне. Красно-белые взяли верх над соперником в четырех встречах из пяти.

«Тактически есть команды, против которых удобнее действовать. Думаю, что «Спартак» приспособился к нашей игре и воспользовался этим», — сказал Чавес «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).

11 мая команда Марцела Лички сыграет на выезде против «Балтики».