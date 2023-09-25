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Сегодня, 11:52

Чавес заявил, что гордится похвалой Бекхэма за гол со штрафного на ЧМ-2022

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес ответил «СЭ» на вопрос о похвале экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма за технику исполнения штрафных ударов во время чемпионата мира 2022 в Катаре.

Ранее в одном из интервью Дэвид Бекхэм заявлял, что гол Чавеса со штрафного удара в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в ворота Саудовской Аравии (2:1) является одним из лучших голов турнира.

«Я горжусь тем, что игроки мирового класса видят тебя в деле и хотя бы не просто знают, кто ты такой. На чемпионате мира получилось забить очень красивый гол. Бекхэм видел много таких, но, думаю, этот тоже понравился», — сказал Чавес «СЭ».

Чавес перешел в «Динамо» 25 августа 2023 года. 27-летний мексиканец провел 5 матчей за бело-голубых и сделал одну результативную передачу.

Дэвид Бекхэм
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
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