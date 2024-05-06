Чавес — о вылете из Кубка России: «Сосредоточимся на чемпионате»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о вылете бело-голубых из 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Команда проиграла «Спартаку» со счетом 0:2.

«Теперь все позади, и мы сосредоточимся на том, что будет дальше: на чемпионате и трех оставшихся матчах», — сказал Чавес «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).

11 мая команда Марцела Лички сыграет на выезде против «Балтики».