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Сегодня, 16:15

Чебан рассказал о суровой оценке от Будогосского

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Судья Сергей Чебан вспомнил, как начинал карьеру и был учеником Андрея Будогосского, который возглавлял департамент судейства и инспектирования с 2016 по 2018 год.

«Я благодарен ему, до сих пор находимся с ним на связи. После матча «Ахмат» — «Оренбург» я позвонил ему. Андрей Дмитриевич взял трубку, я рассказал, как отработал. Он мне сказал: «Сереж, ты молодец, добился успеха». Я ему ответил, что без него этого бы не случилось. Сейчас он борется с болезнью, поэтому хочу пожелать ему здоровья. В 2011 году я только два матча малышей отсудил, и меня взяли на сбор в Анапе. Там ты судишь матчи среди детей, но «разбирают» тебя так, словно это финал чемпионата мира. После одного из матчей, где я, разумеется, наделал миллион ошибок, Андрей Дмитриевич абсолютно тонко с точки зрения педагога и психолога дал мне обратную связь. Контекст был такой: «По-моему, ты ошибся дверью». Заставляет задуматься. Хочу сказать спасибо Жене Турбину, который тогда был вместе с Андреем Дмитриевичем в «Футбольном арбитре». Он мне сказал, что все очень просто: «Либо ты переживаешь эти моменты и становишься большим судьей, либо ты не можешь с этим справиться, и тогда действительно ты ошибся дверью», — приводит слова Чебана «РБ Спорт».

33-летний Чебан — выпускник ассоциации «Центр-Футбольный арбитр». Его выпуск состоялся в марте 2013 года. 10 марта Чебан проведет первый матч в чемпионате России в роли судьи. Ему досталась игра «Сочи» — «Оренбург». До этого он выполнял только функции резервного арбитра.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/cheban-rasskazal-o-surovoj-otsenke-ot-budogosskogo/
Футбол
РПЛ
Сергей Чебан
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