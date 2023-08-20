Чебеджи считает, что Карраскалю требовалось сменить обстановку

Футбольный агент Адем Чебеджи высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в московское «Динамо».

«Я знаю, что он может перейти в «Динамо». Мы с Хорхе дружим и чувствовалось, что ему требовалось сменить обстановку. В ЦСКА он хорошо играл, но это футбол, не всегда тренер видит тебя в составе. Если Хорхе перейдет в «Динамо», то я хочу пожелать ему раскрыться в новом клубе. Уверен, ему по силам», — приводит слова Чибеджи Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что «Динамо» заплатит за Карраскаля 7 миллионов евро.

25-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. За 47 матчей за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.