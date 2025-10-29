Видео
Новости
Матчи
Премьер-лига (РПЛ).
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

29 октября, 13:35

Челестини — о судействе: «Судьи ошибаются, как и мы. Такая жизнь»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как относится к ошибкам арбитров.

— В последних матчах было много ошибок судей против ЦСКА. Как вы на это реагируете?

— Не комментирую. Мы тоже много ошибаемся. Такая жизнь. Иногда судьи ошибаются против нас, а иногда в пользу.

Пенальти, которые поставили в наши ворота в матче с «Акроном». Мне кажется, что можно было их не свистеть. Или в моменте с голом Шуманского... Мне казалось, что мяч вышел, когда Попович отдавал голевую.

Но судьи ошибаются, как и мы. Я могу выразить недовольство на поле, но это остается там. Это моя философия, — сказал Челестини.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

20

  • Борис Игоревич

    Естественно, дешевая провокация со стороны подсвинка из сэ. Спокойный достойный ответ. Тренер ЦСКА не истерит, не визжит и не раздувает скандала. Пусть журношлюшец пасется в своём родном хлеву. Там у него жирный сербский боров всегда готов про судейство визжать. А нормальным людям такое исполнять западло. Пусть КБ шваль этим занимается. У них что болелы, что тренер, что игроки. Нытики и клоуны. :pig::clown:

    31.10.2025

  • Циничный

    А ничего, что есть ВАР, где сидят несколько судей и их помощников. Они могут смотреть повторы на компе со всех ракурсов и сколько захотят. Но даже при этом они "ошибаются"? Вопрос о их профессионализме не возникает?

    30.10.2025

  • ONIKAN2013

    Это сразу прекратится, как только закончатся судейские ошибки в пользу ЦСКА.

    30.10.2025

  • ONIKAN2013

    "В последних матчах было много ошибок судей против ЦСКА." Очень интригующе.

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Родили в необходимый час :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Я вообще ничего не комментировать хотел бы... жизнь заставляет :)

    30.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Не слишком

    30.10.2025

  • Желтый полосатик

    Очень адекватный и профессиональный тренер! Выжимает максимум и не истерит

    30.10.2025

  • spor71917

    Чмо-"армеец", сраному Цээска даже Сочи не обыграть без двух левых пенок! А о матче с Краснодаром вообще бы не заикался!

    30.10.2025

  • Sergey Sparker

    Неназначенный 100% пенальти в ворота волов, в компенсированное время - это - 1 очко Краснодару и плюс 2 очка ЦСКА, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Я и говорю: даже креплёное пиво следует пить из гленкерна :)

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Даже семь топоров пью из гленкерна, вот как-то так :)

    29.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Таков путь

    29.10.2025

  • Владислав

    Если бы судьи не ошибались, вы бы на 5-м месте шли бы, отставая от быков очко на 10. Уж не вам жаловаться.

    29.10.2025

  • Горын

    Не слишком ли часто судьи ошибаются в пользу кляч?

    29.10.2025

  • инок

    Челестини очень приятный и рассудительный человек. Все грамотно излагает, никого не задевает.))

    29.10.2025

  • Boris Timofeevich

    Челестини долго свои нервы поправлял в швейцарских горах))

    29.10.2025

  • Упёртый русский

    Красавец! Именно так и должно быть у настоящего спортсмена или тренера...

    29.10.2025

  • Gordon

    Воооот. Могут когда захотят. Семаку, Карпину и пр. учиться!

    29.10.2025

  • Ю.Ю.

    Красава!

    29.10.2025

    Фабио Челестини
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
