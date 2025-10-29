Челестини — о судействе: «Судьи ошибаются, как и мы. Такая жизнь»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как относится к ошибкам арбитров.

— В последних матчах было много ошибок судей против ЦСКА. Как вы на это реагируете?

— Не комментирую. Мы тоже много ошибаемся. Такая жизнь. Иногда судьи ошибаются против нас, а иногда в пользу.

Пенальти, которые поставили в наши ворота в матче с «Акроном». Мне кажется, что можно было их не свистеть. Или в моменте с голом Шуманского... Мне казалось, что мяч вышел, когда Попович отдавал голевую.

Но судьи ошибаются, как и мы. Я могу выразить недовольство на поле, но это остается там. Это моя философия, — сказал Челестини.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.