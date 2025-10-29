Судейство
29 октября, 13:35
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как относится к ошибкам арбитров.
— В последних матчах было много ошибок судей против ЦСКА. Как вы на это реагируете?
— Не комментирую. Мы тоже много ошибаемся. Такая жизнь. Иногда судьи ошибаются против нас, а иногда в пользу.
Пенальти, которые поставили в наши ворота в матче с «Акроном». Мне кажется, что можно было их не свистеть. Или в моменте с голом Шуманского... Мне казалось, что мяч вышел, когда Попович отдавал голевую.
Но судьи ошибаются, как и мы. Я могу выразить недовольство на поле, но это остается там. Это моя философия, — сказал Челестини.
После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Борис Игоревич
Естественно, дешевая провокация со стороны подсвинка из сэ. Спокойный достойный ответ. Тренер ЦСКА не истерит, не визжит и не раздувает скандала. Пусть журношлюшец пасется в своём родном хлеву. Там у него жирный сербский боров всегда готов про судейство визжать. А нормальным людям такое исполнять западло. Пусть КБ шваль этим занимается. У них что болелы, что тренер, что игроки. Нытики и клоуны. :pig::clown:
31.10.2025
Циничный
А ничего, что есть ВАР, где сидят несколько судей и их помощников. Они могут смотреть повторы на компе со всех ракурсов и сколько захотят. Но даже при этом они "ошибаются"? Вопрос о их профессионализме не возникает?
30.10.2025
ONIKAN2013
Это сразу прекратится, как только закончатся судейские ошибки в пользу ЦСКА.
30.10.2025
ONIKAN2013
"В последних матчах было много ошибок судей против ЦСКА." Очень интригующе.
30.10.2025
Petr Bitkin
Родили в необходимый час :)
30.10.2025
Petr Bitkin
Я вообще ничего не комментировать хотел бы... жизнь заставляет :)
30.10.2025
Симон Вирсаладзе
Не слишком
30.10.2025
Желтый полосатик
Очень адекватный и профессиональный тренер! Выжимает максимум и не истерит
30.10.2025
spor71917
Чмо-"армеец", сраному Цээска даже Сочи не обыграть без двух левых пенок! А о матче с Краснодаром вообще бы не заикался!
30.10.2025
Sergey Sparker
Неназначенный 100% пенальти в ворота волов, в компенсированное время - это - 1 очко Краснодару и плюс 2 очка ЦСКА, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.
29.10.2025
Petr Bitkin
Я и говорю: даже креплёное пиво следует пить из гленкерна :)
29.10.2025
Petr Bitkin
Даже семь топоров пью из гленкерна, вот как-то так :)
29.10.2025
Adiоs Amigos R
Таков путь
29.10.2025
Владислав
Если бы судьи не ошибались, вы бы на 5-м месте шли бы, отставая от быков очко на 10. Уж не вам жаловаться.
29.10.2025
Горын
Не слишком ли часто судьи ошибаются в пользу кляч?
29.10.2025
инок
Челестини очень приятный и рассудительный человек. Все грамотно излагает, никого не задевает.))
29.10.2025
Boris Timofeevich
Челестини долго свои нервы поправлял в швейцарских горах))
29.10.2025
Упёртый русский
Красавец! Именно так и должно быть у настоящего спортсмена или тренера...
29.10.2025
Gordon
Воооот. Могут когда захотят. Семаку, Карпину и пр. учиться!
29.10.2025
Ю.Ю.
Красава!
29.10.2025