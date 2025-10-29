Челестини — о ротации в ЦСКА: «Повторяю состав каждую неделю, потому что должен выбирать лучших»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о ротации в команде.

— В летнее трансферное окно к нам пришло очень много молодых игроков, которым нужно адаптироваться, — начал Челестини. — Они впервые уехали из своей страны. Но мы должны побеждать, и я должен выбирать лучших каждую неделю. Из-за этого я повторяю состав каждую неделю.

— Как правильно настроить команду против «Пари НН» — аутсайдера РПЛ?

— Надо посмотреть, что было с «Крыльями». Мы проиграли «Ростову», который был на последнем месте, мучились с «Сочи». Мы должны учиться на своих ошибках. И все понимаем, что будет тяжелый матч, — сказал Челестини.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.