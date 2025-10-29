29 октября, 13:22
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопросы о планах клуба на зимнее трансферное окно.
— Какие позиции хотели бы усилить зимой?
— У нас еще месяц. Каждый игрок может себя продемонстрировать. Посмотри, какими способами мы можем улучшить команду. Зимний рынок очень сложный. Если будут движения, то это должен быть игрок очень высокого качества. Если нет, то нужно продолжать развивать молодых.
— А позиции — это нападающий и опорник?
— Вильягра к нам возвращается. Два месяца назад вы могли бы спросить: кто заменит Обялкова и Кисляка? Сейчас этот вопрос неактуален. Сейчас Родриго хорошо работает.
У нас есть полтора месяца, чтобы игроки показали себя, чтобы было больше ясности, чем сомнения. Но понятно, что мне не нужна революция. Если приедет игрок, то он должен отличаться от других.
— Не секрет, что ЦСКА зимой будет искать нападающего. По каким критериям он должен подходить?
— Вы знаете больше, чем я. Вы общаетесь с Шевелевым? (смеется)
— Об этом говорил Роман Бабаев.
— Я стараюсь понять, каким способом Мусаев и Алеррандро могут забивать голы. Вот моя работа до декабря, — сказал Челестини.
После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
knight templar
Я стараюсь понять, каким способом Мусаев и Алеррандро могут забивать голы. Только жопой, если мяч в нее попадет и отскочит в ворота. Ногами забивать они не умеют
29.10.2025
Stilet525
Мусаев ЦСКА ещё пригодится, он не забивной, но полезный игрок. Прессенгует и изматывает защитников. А вот Алеррандро пока ни результативностью, ни работоспособностью, ни пониманием игры не блещет. Скорее Кармо забивать начнёт.
29.10.2025
Saiga-спринтер
DemolisherAjax
За почти половину чемпионата уже все поняли,что никак они не могут забивать - 2 мяча на двоих...
29.10.2025
36
Может попробовать Кармо сделать нападающим? Получилось же у Викторыча сделать из Мусы форварда
29.10.2025
napadenie
Вы читать и понимать смысл умеете?
29.10.2025
napadenie
По всему, что говорит, видно умного, думающего и развивающего тренера. Браво! Что касается нашего Мусаева, - случай, похоже, безнадежный. Парень недоразвит технически, тактически и в игровом интеллекте для больших команд.
29.10.2025
Rosinant
Синьор Челестини, перестаньте искать нападающего, найдите забивающего.
29.10.2025
Saiga-спринтер
Селестини еще не понял, что Мусаев и Алеррандро никак не могут забивать? Первому недостает игрового мастерства, второму - кмения оказываться в нужном месте в нужное время.
29.10.2025
korkodil
Тренер года, не иначе.
29.10.2025
gan75
Нападающего Цска уж лет 10 ищет...
29.10.2025