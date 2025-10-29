Видео
29 октября, 13:22

Челестини — о трансфере нападающего: «Моя работа до декабря — понять, как могут забивать Мусаев и Алеррандро»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопросы о планах клуба на зимнее трансферное окно.

— Какие позиции хотели бы усилить зимой?

— У нас еще месяц. Каждый игрок может себя продемонстрировать. Посмотри, какими способами мы можем улучшить команду. Зимний рынок очень сложный. Если будут движения, то это должен быть игрок очень высокого качества. Если нет, то нужно продолжать развивать молодых.

— А позиции — это нападающий и опорник?

— Вильягра к нам возвращается. Два месяца назад вы могли бы спросить: кто заменит Обялкова и Кисляка? Сейчас этот вопрос неактуален. Сейчас Родриго хорошо работает.

У нас есть полтора месяца, чтобы игроки показали себя, чтобы было больше ясности, чем сомнения. Но понятно, что мне не нужна революция. Если приедет игрок, то он должен отличаться от других.

— Не секрет, что ЦСКА зимой будет искать нападающего. По каким критериям он должен подходить?

— Вы знаете больше, чем я. Вы общаетесь с Шевелевым? (смеется)

— Об этом говорил Роман Бабаев.

— Я стараюсь понять, каким способом Мусаев и Алеррандро могут забивать голы. Вот моя работа до декабря, — сказал Челестини.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

26

  • Petr Bitkin

    Какой ты умный :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Неправда. Просто у Мусая завелась девушка , и он её эсэмэски строчрит, всю жизнь, дурак, полагает на это :) ... а что наша жизнь?... ИГРА :)

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    Солнушко!! На свете нет ещё пока команды, лучшей ЦСКА. Вот не помню, где это я еще раз говорил?.. :):):)

    30.10.2025

  • Прораб.

    Аналогии, конечно, взяты непонятно откуда. В Далласе я ждал сантехника около 2 часов. У нас в южных регионах тоже не массовые прокаты снегоуборщиков. А дам в 200 кило и здесь хоть отбавляй. Что касается тренера Челестини, то в ЦСКА именно такой подход к тренерам - им дают "думку думать". Иногда по несколько лет. Вам нужны примеры? Дизлайк за неудачные аналогии.

    30.10.2025

  • Прораб.

    То есть, Тамику и Алерандро нужно срочно начинать забивать до зимы. Иначе им грозит глубокая лавка. Именно такой посл от Челестини?

    30.10.2025

  • Желтый полосатик

    Ох, нелегкая это работа - Научить играть это болото)))

    30.10.2025

  • alexb2025personal

    Он как будто из Америки приехал, где могут сантехника ждать по три дня или в южных штатах ждут, пока само стаит. Ну или пока дама в 200 кило сумеет развернуть свое тело. В России не принято ждать месяцами, когда закончишь "думку думать". Ему такого времени могут и не дать, а просто решить за него. Или уволить (пока, правда, об этом речи совсем идти не может).

    30.10.2025

  • spor71917

    :stuck_out_tongue_closed_eyes:

    30.10.2025

  • knight templar

    Я стараюсь понять, каким способом Мусаев и Алеррандро могут забивать голы. Только жопой, если мяч в нее попадет и отскочит в ворота. Ногами забивать они не умеют

    29.10.2025

  • Stilet525

    Мусаев ЦСКА ещё пригодится, он не забивной, но полезный игрок. Прессенгует и изматывает защитников. А вот Алеррандро пока ни результативностью, ни работоспособностью, ни пониманием игры не блещет. Скорее Кармо забивать начнёт.

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Ахинейку демагогика неси сопливенький в массовочке своим дундучкам.

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Люблю ФУТБОЛ в себе :)

    29.10.2025

  • DemolisherAjax

    За почти половину чемпионата уже все поняли,что никак они не могут забивать - 2 мяча на двоих...

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Если я что-то,то - снизошёл

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Пожалей его. Тянет идиётов

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Товарищи. Я пелагаюэто так н оставлять ;)

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Мне, пожалуйста, две дойных кове без сазара и молока, а потом - чаю. Цейлоенского. Пополам с зелёным. Поролам с водочкй и коньячкм, пока здоровье позволет, что б миатом не ругаться:) Притом я вас всех люблю и прощаю, хи \/:/)

    29.10.2025

  • 36

    Может попробовать Кармо сделать нападающим? Получилось же у Викторыча сделать из Мусы форварда

    29.10.2025

  • napadenie

    Вы читать и понимать смысл умеете?

    29.10.2025

  • napadenie

    По всему, что говорит, видно умного, думающего и развивающего тренера. Браво! Что касается нашего Мусаева, - случай, похоже, безнадежный. Парень недоразвит технически, тактически и в игровом интеллекте для больших команд.

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Неверно. Первый - щенок и перетрудился, а второй до сих пор спрашивает: "Это Красная площадь?". Хи... ник замечательный :)

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Приятно видеть футболера "в доску" :)

    29.10.2025

  • Rosinant

    Синьор Челестини, перестаньте искать нападающего, найдите забивающего.

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Селестини еще не понял, что Мусаев и Алеррандро никак не могут забивать? Первому недостает игрового мастерства, второму - кмения оказываться в нужном месте в нужное время.

    29.10.2025

  • korkodil

    Тренер года, не иначе.

    29.10.2025

  • gan75

    Нападающего Цска уж лет 10 ищет...

    29.10.2025

    Тамерлан Мусаев
    Фабио Челестини
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Алеррандро
