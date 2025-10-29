Челестини — о трансфере нападающего: «Моя работа до декабря — понять, как могут забивать Мусаев и Алеррандро»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопросы о планах клуба на зимнее трансферное окно.

— Какие позиции хотели бы усилить зимой?

— У нас еще месяц. Каждый игрок может себя продемонстрировать. Посмотри, какими способами мы можем улучшить команду. Зимний рынок очень сложный. Если будут движения, то это должен быть игрок очень высокого качества. Если нет, то нужно продолжать развивать молодых.

— А позиции — это нападающий и опорник?

— Вильягра к нам возвращается. Два месяца назад вы могли бы спросить: кто заменит Обялкова и Кисляка? Сейчас этот вопрос неактуален. Сейчас Родриго хорошо работает.

У нас есть полтора месяца, чтобы игроки показали себя, чтобы было больше ясности, чем сомнения. Но понятно, что мне не нужна революция. Если приедет игрок, то он должен отличаться от других.

— Не секрет, что ЦСКА зимой будет искать нападающего. По каким критериям он должен подходить?

— Вы знаете больше, чем я. Вы общаетесь с Шевелевым? (смеется)

— Об этом говорил Роман Бабаев.

— Я стараюсь понять, каким способом Мусаев и Алеррандро могут забивать голы. Вот моя работа до декабря, — сказал Челестини.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.