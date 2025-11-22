Челестини — о матче ЦСКА со «Спартаком»: «Наш главный соперник — это мы сами»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

— Вы недавно говорили о том, что команда на пределе физических сил. Как прямо сейчас обстоит ситуация?

— Все то же самое. Обляков, Кисляк, Дивеев, Круговой и Глебов были в сборной, поэтому все находится на том же уровне. Но сегодня речь идет о класико, о супер-дерби, поэтому мотивация сегодня запредельная, это не будет проблемой.

— Насколько тяжело готовиться к тренеру, которого вы не знаете?

— Все время есть определенные сомнения. Помимо сомнений, мы все-таки думаем о себе, концентрируемся на себе. Самый главный соперник — это мы сами. Соответственно мы работаем со своим отношением к делу, на своих принципах. Играть здесь, у них дома, сложно, но мы сделаем все возможное.

— Что для игры ЦСКА означает возвращение Акинфеева?

— Возвращение Акинфеева — это очень важно. Он наш капитан, у него огромный опыт, поэтому он может помочь в матчах такого рода. Такие матчи играются не только на технико-тактическом уровне, они играются на психологически-ментальном уровне. Здесь очень важно регулировать ход матча. В этом Игорь нам очень поможет, — сказал Челестини в эфире «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.