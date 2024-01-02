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РПЛ

Сегодня, 13:30

Челикович: «Российские клубы могли бы выиграть Лигу конференций»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович поделился мнением о том, как могли бы выступить российские клубы в Лиге конференций.

«РПЛ — турнир очень серьезного уровня, от тебя требуется играть на пределе возможностей. Есть ряд клубов, которые, по моему мнению, вполне могли бы выиграть, например, Лигу конференций. Что касается «Ахмата», мне сложно обозначить одну какую-то проблему, повлиявшую на наше выступление. В каких-то матчах нам банально не повезло, я не считаю, что мы выглядели потерянными на поле. Просто немножечко больше удачи не помешало бы. Впрочем, у меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию во второй части сезона.

Наш тренер Ромащенко и люди из клуба проделают отличную работу зимой и с помощью трансферов мы станем сильнее, вернем свои заслуженные позиции. Я считаю Мирослава Ромащенко настоящим феноменом, он исключительный эксперт в своем деле, профессионал и просто хороший человек, который понимает футбол, любит его, живет им и хочет передать свою страсть футболистам", — приводит слова Челиковича «РБ Спорт».

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 18 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yasmin-chelikovich-rossijskie-kluby-mogli-by-vy-igrat-ligu-konferentsij/
ФК Ахмат
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