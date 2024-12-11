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Челоянц о словах Макгиди: «Какие сумки? Я им что, кассир? Эйден хороший парень, но и хороший выдумщик»

Челоянц ответил на слова Макгиди о сумке с премиальными: «Хороший выдумщик»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника красно-белых Эйдена Макгиди о премиальных.

Ранее в интервью «СЭ» ирландец рассказал, что Челоянц приносил в раздевалку сумку с деньгами в качестве премиальных.

«Половину придумал. Какие сумки? Я им что, кассир? Я мог зайти в раздевалку и сказать — обещаю от себя премию лично. Шел в свой банк, снимал со своего счета деньги и отдавал игрокам. Никаких сумок никогда не было. Эйден — хороший парень, хороший футболист, но и хороший выдумщик», — сказал Челоянц «СЭ».

Макгиди играл за московский клуб с августа 2010 по январь 2014 года. Ирландец провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

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Эйден Макгиди
ФК Спартак (Москва)
Джеван Челоянц
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