Челоянц о словах Макгиди: «Какие сумки? Я им что, кассир? Эйден хороший парень, но и хороший выдумщик»

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника красно-белых Эйдена Макгиди о премиальных.

Ранее в интервью «СЭ» ирландец рассказал, что Челоянц приносил в раздевалку сумку с деньгами в качестве премиальных.

«Половину придумал. Какие сумки? Я им что, кассир? Я мог зайти в раздевалку и сказать — обещаю от себя премию лично. Шел в свой банк, снимал со своего счета деньги и отдавал игрокам. Никаких сумок никогда не было. Эйден — хороший парень, хороший футболист, но и хороший выдумщик», — сказал Челоянц «СЭ».

Макгиди играл за московский клуб с августа 2010 по январь 2014 года. Ирландец провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.