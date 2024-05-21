Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:35

Челоянц пожелал удачи Станковичу на посту главного тренера «Спартака»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых.

«Помню Станковича как игрока. Был отличным футболистом. Как тренеру ему желаю удачи! Время покажет», — сказал Челоянц «СЭ».

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Джеван Челоянц
0
Читайте также
Медведев выбыл из топ-4 мирового рейтинга
Опубликовано письмо о связях основателя МОК с Гитлером
Полиция проводит обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики на площади 3 тыс. кв. м
Тело младенца нашли в парке в Санкт-Петербурге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Литвинов — о назначении Станковича: «Все понимали, что будет новый главный тренер»
Сербский журналист Пекович: «У Станковича есть все предпосылки для того, чтобы завоевать трофеи со «Спартаком»
Слишкович назначен главным тренером «Спартака». Объясняем, что случилось
Амарал: «Не сразу решили, что Слишкович останется в «Спартаке»
Спортивный директор «Спартака» Амарал заявил, что переговоры со Станковичем шли несколько недель
Тихонов — о назначении Станковича: «Были специалисты, которым пели дифирамбы, а потом команда проваливалась»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Экс-вратарь «Зенита» Березовский: «Если футболист в России хочет развития, должен думать о Европе»

Березовский: «Гораздо более слабые футболисты играют в амплуа Сперцяна в топ-лигах»