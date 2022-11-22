«Челси» согласовал долгосрочный контракт с Захаряном

22 ноября, 16:45
Лондонский «Челси» согласовал долгосрочный контракт с полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Отмечается, что английскому клубу осталось только договориться о переходе 19-летнего футболиста.
В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси».
В текущем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Динамо», забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. У Захаряна 6 игр за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.
В октябре 2020 года Захарян попал в топ-60 лучших молодых футболистов мира по версии британского издания The Guardian.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования