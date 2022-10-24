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Сегодня, 12:18

«Челси» сохраняет интерес к Захаряну

Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, английский клуб готов закрыть сделку в летнее трансферное окно, однако переговоры осложнены санкциями, наложенными на российские банки.

Отмечается, что футболист заинтересован в этом переходе и надеется на смягчение санкций. Также, по слухам, Захарян планирует сменить спортивное гражданство на армянской, однако Федерация футбола Армении опровергла данную информацию.

В летнее трансферное окно «Динамо» и «Челси» уже достигли договоренности о переходе 19-летнего игрока, однако трансфер за 12,6 миллиона евро был сорван.

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Динамо» 17 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/chelsea-fc-transfer-news-arsen-zakharyan-b1034720.html
Арсен Захарян
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